Kayseri'de 10 gün önce çalınan otomobili polis buldu - Haberler

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Kayseri'de 10 gün önce çalınan otomobili polis buldu

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de 10 gün önce çalınan otomobili polis buldu

Kayseri'de çalınan otomobil, oto hırsızlık polisleri tarafından bulundu.

Kayseri'de çalınan otomobil, oto hırsızlık polisleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Köşk Mahallesi'nde yaklaşık 10 gün önce çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen polis, otomobili Sahabiye Mahallesi'nde buldu.

Ekipler otomobili sahibine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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