Kayseri'de 10 farklı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı - Haberler

Kayseri'de 10 farklı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı
AA - Hakan Can Şahin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayseri'de 10 farklı adresten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de 10 farklı adresten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısını yakaladı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada 7 farklı faili meçhul hırsızlık olayını da gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel