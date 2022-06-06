Kayseri'de 10 farklı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 10 farklı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de 10 farklı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kayseri'de 10 farklı adresten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 10 farklı adresten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısını yakaladı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 7 farklı faili meçhul hırsızlık olayını da gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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