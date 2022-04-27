KAYSERİ'DE 1 MİLYON TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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KAYSERİ'DE 1 MİLYON TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'de, polisin bir depoya düzenlediği baskında piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

KAYSERİ'de, polisin bir depoya düzenlediği baskında piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak makaron ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Depoya baskın düzenleyen ekipler, piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan F.E., polis merkezine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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