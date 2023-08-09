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Kayseri'de 1 Milyon Adet Boş Makaron Ele Geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında 1 milyon adet boş makaron, 300 bin adet boş sigara paketi, 10 kg tütün ve 118 adet elektronik sigara kiti bulundu. Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada bir depoya düzenlenen baskında 1 milyon dal boş makaron, 300 bin adet boş sigara paketi, 10 kg tütün ve 118 adet elektronik sigara kiti bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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