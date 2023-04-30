Kayseri'de 1 Mayıs mesajları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emek verip, alın teri dökerek gayret gösteren tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Büyükkılıç, mesajında, "Bütün çalışanlarımızın şartlarını iyileştirme, hak ettikleri en iyi ücreti almalarını sağlama ve adil bir çalışma ortamı oluşturmayı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyor, işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar'ın 1 Mayıs mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da mesajında, işçi dostu bir belediye olduklarını vurguladı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle hizmet etmeye çalıştıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Bu noktada gece ve gündüz, hafta sonu, bayram ve tatil demeden yaklaşık 1500 çalışanımızla gayret ediyoruz. Çalıştırdıklarınızın haklarını 'Alın terleri kurumadan verin' diyen Peygamberin ümmeti olarak bu anlayışı hayatımıza rehber edindik. Özellikle işçimizi, çalışanımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların hak ve hukuklarını koruyoruz. İşçilerin taşerondan kadroya geçmeden önce Türkiye'de ilk toplu iş sözleşmesinde sendika haklarının farklarını ödeyen belediye, Kocasinan Belediyesi'dir. Emek ve alın teriyle şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."