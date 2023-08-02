Kayseri'de bir binanın çatı katında çıkan yangına kaynaktan çıkan kıvılcımın neden olduğu öğrenilirken, can veren işçinin yangını fark eder etmez kaçmaya çalıştığı ama yoğun dumandan etkilenerek bayıldığı ortaya çıktı.

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü yangının detayları ortaya çıktı

Yangından kaçarken dumandan etkilenip bayılmış

İşçiler oluk keserken kaynaktan sıçrayan kıvılcım yalıtım malzemesini tutuşturmuş

KAYSERİ - Kayseri'de bir binanın çatı katında çıkan yangına kaynaktan çıkan kıvılcımın neden olduğu öğrenilirken, can veren işçinin yangını fark eder etmez kaçmaya çalıştığı ama yoğun dumandan etkilenerek bayıldığı ortaya çıktı.

Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan tadilat çalışmasının yapıldığı 13. katlı bir binanın çatısında dün çıkan yangının detayları ortaya çıktı. İşçilerin binanın çatı katında yağmur oluklarını değiştirdikleri sırada kullandıkları kaynaktan çıkan kıvılcımın yalıtım malzemesine sıçradığı ve bir süre sonra yangının çıktığı belirlendi. Bu sırada çatının farklı bir kısmında çalışan işçilerin dumanı fark ettiği ve hayatını kaybeden Seydi Duran Üzen'in de kaçmaya çalıştığı sırada dumandan etkilenerek bayıldığı tespit edildi. Çıkan yangın Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 8 araç ve 30 personel ile 1 saatte kontrol altına alındı. Alevler arasında kalan ve vücudunun bir kısmı yanan talihsiz işçinin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Seydi Duran Özen'in cenazesi, bugün Mimarsinan Merkezi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.