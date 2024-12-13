Kayseri'de 1 Kilo 7 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Ge geçirildi
Kayseri'de yapılan bir uygulama sırasında, narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilo 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de 1 kilo 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu nakledileceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir tırı durdurdu.
Araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, 3 parça halinde toplam 1 kilo 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan M.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.