Kayseri'de 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Kayseri'de 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgi üzerine takibe aldıkları kamyoneti Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Dedektör köpeği de kullanılarak kamyonette yapılan aramada, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçtaki yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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