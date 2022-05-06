Kayseri'de 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgi üzerine takibe aldıkları kamyoneti Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu.
Dedektör köpeği de kullanılarak kamyonette yapılan aramada, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Araçtaki yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel