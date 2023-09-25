Kayseri'de 1 Kilo 328 Gram Esrar ve 9 Bin 409 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 328 gram esrar ve 9 bin 409 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 328 gram esrar ve 9 bin 409 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kilo 328 gram pres esrar maddesi, 9 bin 409 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 800 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili biri aranan olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı.