Kayseri'de 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.