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Kayseri'de 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Narkotik Kayseri Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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