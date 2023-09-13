Kayseri'de 1 Kilo 230 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel