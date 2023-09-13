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Kayseri'de 1 Kilo 230 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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