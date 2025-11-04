Kayseri'de 1 Kilo 200 Gram Kokain Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine otomobili durdurdu.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak yürütülen çalışmada, narkotik köpeği ile otomobilde yapılan aramada 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.