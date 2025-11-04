Haberler

Kayseri'de 1 Kilo 200 Gram Kokain Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Kayseri'de 1 Kilo 200 Gram Kokain Ele Geçirildi, 3 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de düzenlenen narkotik operasyonunda bir araçta yapılan aramada 1 kilo 200 gram kokain bulundu. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine otomobili durdurdu.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak yürütülen çalışmada, narkotik köpeği ile otomobilde yapılan aramada 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.