KASKİ, 2025 yılında içme suyuna 1 milyar 608 milyon 432 bin lira yatırım yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce geçen yıl kent genelinde 1 milyar 608 milyon 432 bin lira değerinde içme suyu yatırımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, altyapı yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini, kenti daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

İl sınırları içerisinde hiçbir yerleşim yerinde alt ve üstyapıyla ilgili sorun yaşanmaması adına yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2025 yılında kent genelinde daha sağlıklı ve yeterli düzeyde içme suyu temin edilmesi amacıyla 1 milyar 608 milyon 432 bin lira maliyetle toplam 152 bin 721 metre içme suyu şebeke hattı imalatı gerçekleştirildi. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kesintisiz bir şekilde ulaştırmak amacıyla yeterli bütçeyi ayırdık. Kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlara çözümler üretirken, aynı zamanda örnek teşkil eden birçok önemli yatırımı hayata geçirdik. Son teknolojiye sahip atık su arıtma tesisleri, uzun ömürlü isale ve şebeke hatları, mevcut su kaynaklarının korunması ve alternatif içme suyu kaynaklarına yönelik çalışmalarla bu konuya verdiğimiz önemi açıkça ortaya koyduk. Uzun yıllar boyunca altyapı alanında herhangi bir sorun yaşanmaması adına yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz."