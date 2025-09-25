Kayseri'de 1,1 Milyar Liralık Kentsel Dönüşüm İhalesi Düzenlenecek

Kayseri'nin Talas ilçesinde 1,1 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi için ihale düzenlenecek.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu sitelerini kapsayan alandaki kentsel dönüşümün ihalesi 9 Ekim'de yapılacak.

Yapılacak ihaleyle, 1,1 milyar liralık projenin 24 ayda tamamlanması ve hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, deprem gerçeğinin asla göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

Dirençli binalarda yaşamanın alınabilecek en önemli tedbirlerden birisi olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"1 milyon metrekarelik alanı kapsayan dönüşüm çalışmaları kapsamında Talas'ta bugüne kadar 2 bin 420 riskli konut yıkıldı, 4 bin 693 konut ve 438 dükkan hak sahiplerine teslim edildi. Harman Mahallesi 1. etapta 62 Evler Sitesi dönüştürüldü ve 65 konutun anahtarları 2024 yılında teslim edildi. 2. etap çalışmaları kapsamında ise Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu sitelerindeki 234 daireyi yıktık. Yerine 8 blokta 304 daire ve 32 dükkan inşa edeceğiz. Ayrıca 80 odalı bir otel için de ihale sürecini başlatıyoruz. Bu yatırım, hem hak sahiplerine güvenli yaşam sunacak hem de ilçemizin ekonomik hareketliliğine katkı sağlayacak."