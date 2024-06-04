Kayseri'deki Uçak Kazası İle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağın düşmesine ilişkin adli tıp uzmanlarının olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Kazı kırım ekibinin de olay yerinde teknik çalışması devam ediyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıklamıştı.