Kayseri Caddesi'nde Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesindeki Kayseri Caddesi'nde süren yenileme çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projede, içme suyu hatları, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve yol düzenlemeleri eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Hacılar Belediyesi iş birliğinde sürdürülen Kayseri Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarının ikinci etabını inceleyerek, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış yaklaşık 2 kilometrelik içme suyu borularının yenilendiğini ifade etti.

Yolun diğer yönünde kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatlarının tamamlandığını belirten Büyükkılıç, çalışmaların toplam yatırım değerinin 100 milyon lirayı bulacağını kaydetti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

İnceleme sırasında Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.