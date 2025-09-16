Haberler

Kayseri Caddesi'nde Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesindeki Kayseri Caddesi'nde süren yenileme çalışmalarını inceledi. Proje kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenileniyor. Çalışmaların toplam yatırım değeri 100 milyon lira olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesindeki Kayseri Caddesi'nde süren yenileme çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projede, içme suyu hatları, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve yol düzenlemeleri eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Hacılar Belediyesi iş birliğinde sürdürülen Kayseri Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarının ikinci etabını inceleyerek, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış yaklaşık 2 kilometrelik içme suyu borularının yenilendiğini ifade etti.

Yolun diğer yönünde kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatlarının tamamlandığını belirten Büyükkılıç, çalışmaların toplam yatırım değerinin 100 milyon lirayı bulacağını kaydetti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

İnceleme sırasında Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında

Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş umuduyla gitti, mide bulandıran partinin içine düştü

İş vaadiyle kandırıp mide bulandıran partiye götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.