Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur içerisinde geçirebilmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı sevinçle beklediklerini ifade etti.

Bayrama yönelik hazırlıklar hakkında bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bayram denilince dargınların barıştığı, dostların buluştuğu, uzakların yakın olduğu sevinçli tablo aklımıza geliyor. Bunun yanında çocuklarımızı sevindirip, büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öperken kabirdeki geçmişimizi de unutmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak mezarlıklarla ilgili tüm hazırlıklarımız tamam. Ramazan Bayramı boyunca zabıta ekipleri 7/24 denetimlerine devam edecek. KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı TAŞ Genel Müdürlüğü ile Kayserigaz arıza ekipleri de vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz şikayetlerini gidermek için mesai yapacak. Bayram tatili süresince vatandaşların şehir içi ulaşımlarını hızlı ve rahat bir şekilde sağlamak üzere otobüs ve raylı sistem seferleri aksatmadan sürdürülecek."

Öte yandan Büyükkılıç, Hunat Mahallesi ve Sivas Caddesi esnaflarını ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.

Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretinde bir kafede karşılaştığı müzisyenler kısa bir dinleti sundu.