Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi, Mersin'deki Orman Yangınlarına Destek Veriyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 4 araç, 13 personel ve ekipmanlarla yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi, yangın bölgesinde

MERSİN - Mersin'de çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek olmak için giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bölgede canla başla çalışıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınlarının ardından bölgede çalışmalara destek vermek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de seferber oldu. Destek çerçevesinde 4 araç, 13 personel ve yeterli sayıda ekipman ile bölgeye giden ekipler, yangının söndürülmesi için canla başla çalışıyor.