Büyükşehir Belediyesi 'İletişim Küresi' ile sorunları çözüme kavuşturuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu Büyükşehir İletişim Küresi'nde vatandaşların talepleri alınıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç ile iletişim küresini ziyaret etti.

Büyükkılıç, burada bir vatandaş tarafından gelen mezarlık konusu ile ilgili talep mektubunu okuyarak, ilgili daire başkanını telefonla arayıp, vatandaşa yardımcı olunması talimatı verdi.

Büyükkılıç, belediyeyi ilgilendiren konulara çözüm bulmaya çalışacaklarını, diğer kurumlarla ilgili talepler için de yönlendirme yapacaklarını belirtti.

Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ise halkın arasında ve yanlarında olduklarını belirterek, "En kalabalık bölgedeyiz. Gelen istek, talep varsa belediyemizi ilgilendiren, diğer kurum ve kuruluşlarımızı ilgilendiren, tamamını burada arkadaşlarımız alacaklar. Birebir aldığımız notları, hangi kurumlarla ilgiliyse özellikle belediyemizle ilgili olanları kendimiz çözeceğiz, diğerleriyle ilgili olanları diğerlerine aktarmak suretiyle burada hizmet vereceğiz. Vatandaşın ayağına kendimiz gelmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu da belediye başkanlarının halkın içinde olmaya gayret ettiklerini, Büyükşehir Belediyesinin de şeffaf bir oda kurduğunu belirtti.