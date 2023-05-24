Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bazı bürokrat ve personelin adını kullanarak kentsel dönüşüm alanlarında konut satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bazı bürokrat ve personelin adını kullanarak kentsel dönüşüm alanlarında konut satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, art niyetli bazı kişilerin zaman zaman Kayseri Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve personelinin ismini kullanarak, mesajla, telefonla, sosyal medya aracılığıyla ve çeşitli yöntemlerle kentsel dönüşüm alanlarında konut satışı bahanesiyle dolandırıcılık amacıyla para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşlardan dikkatli olmaları gerektiğini vurgulanan açıklamada, belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiç kimseden para talebinde bulunamayacağı aktarıldı.

Açıklamada, bu durumla karşılaşan vatandaşlardan dolandırıcılara itibar etmemeleri, hiçbir şekilde bu kişi veya kişilere ödeme yapmadan kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları istendi.