Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Develi'ye asfalt hizmeti - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan devlet hastanesi çevresindeki imar yollarında sıcak asfalt serim çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanılan asfaltın üretimi, serimi ve nakli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilirken, çalışmalar kapsamında yaklaşık 5 bin ton asfalt kullanılacak.

Yatırım bedeli yaklaşık 3 milyon 750 bin lira olan çalışma ile Develi ve bölge halkı tarafından yoğun olarak kullanılan bu caddelerin asfaltlanması sonrası hastaneye erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri Devlet Hastanesi kampüsünde ve Hastane Caddesi cephesinde de çevre düzenleme çalışmalarına başlanması planlanıyor.