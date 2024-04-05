Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayramda Görev Başında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatilde tam kadro sahada olacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmeleri için zabıta ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürecek.

Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 İletişim Merkezi ve Genel Kontrol Zabıta Amirliğinin 666 38 09 numaralı telefonuna iletebilecek.