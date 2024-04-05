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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayramda Görev Başında

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatilde tam kadro sahada olacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmeleri için zabıta ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürecek.

Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 İletişim Merkezi ve Genel Kontrol Zabıta Amirliğinin 666 38 09 numaralı telefonuna iletebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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