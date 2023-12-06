Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerli Üretim Elektrikli Otobüsleri Teslim Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerli üretim ve yüzde 100 elektrikli 18 metre uzunluğunda, 144 yolcu taşıma kapasiteli 2 otobüsü teslim aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araç filosunu çevre dostu araçlarla yenilemeye devam ediyor.

Sıfır emisyonlu çözümler sunan ve siparişi verilen 15 elektrikli otobüsten 2'sini teslim alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşım alanında önemli adımlar attıklarını, filolarına 15 elektrikli otobüs eklediklerini bildirdi.

Şehirde sıfır emisyonlu ulaşımın sağlandığını vurgulayan Büyükkılıç, "Yerli üretim ve yüzde 100 elektrikli olan bu araçlar, 18 metre uzunluğu ve 144 yolcu taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. Alçak tabanlı olmaları, hızlı yolcu indirme ve bindirme ile en önemli işlevi ise erişilebilirlik özelliği ile engelli dostu olanağı sunuyor, böylece şehir içi ulaşımda konforu artırıyor. Toplam araç sayısının 254'e çıkmasıyla 18 metrelik araç filosunun yaş ortalaması da 2,7'ye, toplam filonun yaş ortalaması ise 10,7'ye düşerek daha da gençleşecek." ifadelerini kullandı.