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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Çamaşır Hizmeti Sunuyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2019'da faaliyete geçirdiği ücretsiz çamaşır yıkama merkezi ile bugüne kadar 6 bin 650 öğrenciye hizmet verdi. Belediye, üniversite öğrencilerine desteğini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, üniversite öğrencilerine destek için 2019'da faaliyete geçirdiği ücretsiz çamaşır yıkama merkezi, bu zamana kadar 6 bin 650 öğrenciye hizmet verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde belediyenin üniversite öğrencilerine desteği sürüyor.

Kayseri'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin çamaşırları belediyeye ait merkezde ücretsiz yıkanıyor.

KAYMEK Akademi tesisindeki merkezde, 31 çamaşır yıkama ve kurutma makinasıyla bugüne kadar 6 bin 650 öğrenciye hizmet verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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