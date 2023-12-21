Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üç Sosyal Yaşam Merkezi İnşa Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplam maliyetleri 124 milyon 373 bin 800 TL'yi bulacak İldem, Talas ve Altınoluk bölgelerinde üç farklı çok amaçlı sosyal yaşam merkezini hayata geçiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 54 milyon 232 bin 800 TL yatırım maliyeti olan Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ne kazandırılacak Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi projesi tüm hızıyla devam ediyor.

5 bin metrekare inşaat alanı olan projede, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek derslikler, seminer salonu, kütüphane, kafeterya, ayrıca yapıda farklı büyüklüklere sahip dükkanlar bulunuyor.

Melikgazi ilçesi İldem bölgesine hitap edecek İldem Sosyal Yaşam Merkezi'nin inşası da sürüyor.

47 milyon 141 bin TL maliyetle yapımı devam eden İldem Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, stüdyolar, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek çalışma odası, bilgisayar odası, kütüphane ve kafeterya bulunacak.

Ayrıca çocuklar için de çocuk kütüphane salonu ve çocuk oyun alanı yer alacak olan projede, yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlar da mevcut olacak.

Önceki aylarda temeli atılan ve diğer sosyal yaşam merkezlerindeki hizmetlerin verileceği 23 milyon TL maliyetli Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'nin de inşası devam ediyor.