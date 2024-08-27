Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas'ta Yağmur Suyu Rehabilitasyon Çalışmasını İnceliyor

??????? Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Talas ilçesi Mevlana bölgesindeki yağmur suyu rehabilitasyon çalışmasını inceledi.

Belediyeden, yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, bölgede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, hizmetlerle ilgili yeni atılımlar yaptıklarını belirterek, "Yağmur suyu projesiyle ilgili birikmeler, sel taşkınlarına vesile olmalar söz konusu olunca onu gidermek adına daha önce Talas'ımızın içinden giden hattımızın yükünü paylaştırma adına 1700 metrelik 1000 metre çapında yağmur suyu kanalımızı hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmala yağmur sularıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağını anlatan Büyükkılıç, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.