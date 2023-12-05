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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas ilçesinde sulama sistemini modernize etti

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas ilçesinde bulunan 70 hektarlık arazinin sulama sistemini 4 milyon 132 bin liralık yatırımla yeniledi. Proje kapsamında 5 bin 64 metre polietilen boru döşendi ve 50 çiftçiye hizmet verilmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas ilçesinde 70 hektarlık arazinin sulama sistemini modernize etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cebir Mahallesi'ndeki 70 hektarlık arazideki sulama sistemi 4 milyon 132 bin liralık yatırımla yenilendi.

Alana 5 bin 64 metre polietilen boru döşenerek hayata geçirilen projeden 50 çiftçi faydalanıyor.

Proje kapsamında çiftçilerin işini kolaylaştırmak amacıyla tarla başlarına 42 almaç takıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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