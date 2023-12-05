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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas ilçesinde sulama sistemini modernize etti

5 Aralık 2023 13:56 Son Güncelleme: 13:57 Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas ilçesinde bulunan 70 hektarlık arazinin sulama sistemini 4 milyon 132 bin liralık yatırımla yeniledi. Proje kapsamında 5 bin 64 metre polietilen boru döşendi ve 50 çiftçiye hizmet verilmektedir.