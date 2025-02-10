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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında 79 gündem maddesi görüşüldü. Kaldırım Caddesi'nin ismi Atilla Nuhoğlu Caddesi olarak değiştirildi. Ayrıca, 20 yaya üst geçidi projesi için encümene yetki verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 79 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri tarafından Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan Kaldırım Caddesi'nin isminin Atilla Nuhoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Meclis üyeleri, talebi oy birliği ile kabul etti.

Diğer bir gündem maddesinde ise meclis üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan alanlarda Büyükşehir Belediyesince öngörülen proje doğrultusunda, 20 yaya üst geçidinin reklam panosu kullanım amaçlı yap, işlet, devret modeli ile 10 yıl süreye kadar ihale edilmesi için Büyükşehir Belediyesi encümenine yetki verilmesi talebini görüştü.

Mecliste konuşan Büyükkılıç, yaya üst geçidi projesinin önemine değinerek, "Bu projeyi ürettik, asansörü, merdiveni var. Şu anda 7-8 yer tespit ettik, 20'ye kadar yetki aldık. İhtiyacı olan yerlere tavsiyeler doğrultusunda hayata geçireceğiz. Her birisi için 15 milyon lira gibi bir rakam öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Yaya üst geçidi talebi de oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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