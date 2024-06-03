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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden 2 sporcu Milli Takım'a seçildi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Yunus Emre Arslan ve Kutay Tek, 2024 Milli Takım Seçme Yarışması'nda derece yaparak Okçuluk Milli Takımı'na seçildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden 2 sporcu 2024 Milli Takım Seçme Yarışması'nda dereceye girdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen yarışmada Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularımızdan Yunus Emre Arslan, Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkekler Kategorisi'nde birinci, Kutay Tek ise Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkekler Kategorisi'nde ikinci olarak Okçuluk Milli Takımı'na seçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları tebrik ederek sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceklererini belirtti.

Spor alanında Kayserilileri gururlandıran ve keyiflendiren başarılara imza atmaya devam ettiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın Romanya Ploieşti'de düzenlenecek olan 21 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Sporcularımız Yunus Emre Arslan ve Kutay Tek ile antrenörlerimiz Emre Çömez ve Furkan Dernekli'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Emre Arslan Milli Takım Spor Spor Güncel Haberler

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