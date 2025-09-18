Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Akademi Güz Dönemi Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehrin düşünce ve fikir hayatına katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Büyükşehir Strateji Araştırma Merkezi (BÜSAM) tarafından düzenlenecek Şehir Akademi güz dönemi başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kayıtları başlayan ve son başvuru tarihi 30 Eylül olarak belirlenen yeni dönemde, herkese açık ve ücretsiz etkinlikler ile programların yanı sıra seminerler ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Yüz yüze düzenlenecek seminer ve atölyelerde katılımcılar, katılım sertifikası almaya hak kazanacak.

Atölyeler, 6 Ekim'den itibaren 12 hafta boyunca devam edecek. Milli Mücadele Müzesi'nde gerçekleşecek atölyelerde katılımcılar, uzmanlardan eğitim alacak.

Vatandaşlar, BÜSAM Şehir Akademi 2025 güz dönemi ile ilgili detaylı bilgiye www.kayseri.bel.tr sitesinden erişebilecek ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.