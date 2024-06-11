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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları Kayıtları Sona Eriyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi yaz kursları için kayıtlar 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Kurslar çeşitli enstrüman, resim ve tiyatro kurslarından oluşmaktadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi yaz kursları kayıtları 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanat Akademisi yaz kursları için kayıtları 3 Haziran Pazartesi günü başlatan Büyükşehir Belediyesi, çeşitli enstrüman, resim ve tiyatro kursları ile sanatseverlere zengin içerikli kurslar sunacak.

Kayserililerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi yaz kursları kayıtları için son tarih 14 Haziran Cuma günü olarak belirlenirken, 9-15 yaş ve 16 yaş üzeri iki kategoride eğitim planlandı.

Sanat Akademisi yaz kurslarında 9-15 yaş kategoride bağlama, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, yan flüt; 16 yaş ve üzeri kategoride bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, ud ve yan flüt braşlarında eğitim verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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