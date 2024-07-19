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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Rüzgar Enerjisi Projesi Hakkında Bilgilendirme Yaptı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ yönetimi, Nordex şirketi ve proje paydaşlarıyla bir araya gelerek, rüzgar enerjisi projesi hakkında bilgilendirme yaptı. Proje kapsamında 3 türbin kurulması planlanırken, karbon emisyonunda yıllık 14 bin 883 ton azaltım hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ yönetimi, türbin üreticilerinden Nordex şirketi ve proje paydaşları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Büyükkılıç, yetkililerden brifing aldı.

Büyükkılıç, rüzgar enerjisi projesinin yapımının hızla bitirilmesinin planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplu taşımada temiz enerjinin önemine dikkat çeken bu proje, toplu ulaşım sektöründe yapılan ilk ve en büyük rüzgar enerji santrali olma özelliği taşıyor. Bu tür projelerin fikir aşamasından hayata geçirilmesine kadar geçen süreçte zahmetli ve zorlu aşamaların üstesinden gelinmiştir ve gelmeye de devam etmekteyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sadece yerel anlamda değil, ülke genelinde benzer projelere öncülük etmeyi ve temiz enerji kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor."

Yenilenebilir ve temiz enerjiden elde dilen ve çevreci bir üretimin gerçekleştirilmesi amacıyla ortaya konulan projede, İncesu Fırınönü mevkisinde belirlenen alanda toplam 21 megavat gücünde 3 türbin kurulması planlanırken, RES projesi ile raylı sistemin bütün elektriğinin karşılanması hedefleniyor.

Proje sayesinde, karbon emisyonunda yıllık 14 bin 883 ton azaltım sağlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekonomi Güncel Haberler

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