Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerine çoban ve taziye evi inşa etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ve Bünyan ilçeleri kırsalında yaşayan mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda çoban ve taziye evi inşa etti. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ekinciler Mahallesi ve Dilciler Mahallesi'ndeki sakinlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçti ve çobanlar için barınma yeri, cenaze zamanlarında ise taziye evi olarak kullanılabilecek yapılar inşa etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ve Bünyan ilçeleri kırsalına mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine çoban ve taziye evi inşa etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bünyan ilçesi Ekinciler Mahallesi ve Pınarbaşı ilçesi Dilciler Mahallesi sakinlerinden gelen talep üzerine harekete geçti.

Ekipler, dışarıdan gelen, kalacak yeri olmayan çobanlar ile cenaze zamanlarında taziye evi olarak kullanılmak üzere çoban ve taziye evi yaptı.