Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'na 433 Milyon TL Yatırım Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı ilçesine 5 yılda 433 milyon 81 bin 802 liralık yatırım yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 yılda 16 ilçeye yaptığı ziyaretlerle sorunları yerinde tespit edip, çözüme kavuşturan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu süre zarfından Pınarbaşı ilçesini 21 kez ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında mahalle muhtarlarıyla toplantı, esnaf ziyaretleri, açılış ve temel atma törenleri gibi birçok faaliyete katılan Büyükkılıç, ilçeye önemli yatırım ve hizmetler kazandırmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ilçeye belediye bünyesinde hizmet veren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının 11 milyon 183 bin 474 lira, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının 229 milyon 805 bin 63 lira, Fen İşleri Daire Başkanlığının 36 milyon 250 bin lira, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının ihtiyaç sahibi 1987 aileye 884 bin 500 lira, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün 152 milyon lira ve Ulaşım A.Ş'nin de 2 milyon 958 bin 765 lira yatırım yaptığını bildirdi.

Büyükkılıç, diğer taraftan KAYMEK ile Spor A.Ş.'nin ilçede çeşitli etkinlikler, Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ile Kayserigaz'ın önemli bazı çalışmalar yaptığını kaydetti.