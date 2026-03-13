Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerle fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerle fidan dikim etkinliği düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerle fidan dikim etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde fidan dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, ilkbaharın gelişiyle ağaçlandırma çalışmalarına hız verdiklerini ve şehir genelinde çevre seferberliği başlattıklarını ifade etti.

Okul Müdürü Serkan Karakaya da etkinlikten duyduğu memnuniyeti aktararak, özel öğrencilerle gerçekleştirilen etkinliğinin anlamlı olduğunu kaydetti.

Öğretmen ve öğrenciler de organizasyon için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!