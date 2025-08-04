Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlı Destek Hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Yaşlı Destek Sistemi (YADES) programı ile yaşlı bireylere destek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Yaşlı Destek Sistemi ve Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi onlarca kişiye ulaşıyor.

YADES ve Ulu Çınarlar Koordinatörü Bülent Şener, iki kurum olarak yaşlı bireylere destek olduklarını ve hizmet ettiklerini belirtti.

Şener, toplam 240 hanede 15-25 gün arasında dönüşümlü hizmet verdiklerini vurguladı.

Hasta ve yatağa bağımlı eşine bakan Ali İhsan Kılıçer, "Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yıkamasından kişisel bakımına kadar bizim için güzel bir hizmet oldu. Başkanımıza ve bu hizmeti veren herkese teşekkür ediyoruz. Dar günümüzde yanımızda bulundukları için Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

YADES hizmeti alan İkbal Ekizoğlu ise belediyenin her zaman yanlarında olduğunu ve güzel hizmetler yaptıklarını kaydetti.