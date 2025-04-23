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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Sınav Kursları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Sınav Kursları
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, MEB-AGS ve KPSS için ücretsiz kurslar düzenliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek bu kurslarla, öğretmen adayları ve kamu personeli olmak isteyenler sınavlara daha iyi hazırlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için ücretsiz kurs düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), öğretmen adayları için uygulanan (MEB-AGS) ve KPSS'ye hazırlık sürecinde ücretsiz kurs verecek.

Alanında uzman eğitmenler ve zengin içerikli müfredatla desteklenen kurslar, sınavlara hazırlanan adaylara avantaj sağlıyor.

Hem öğretmen adaylarının hem de kamu personeli olmak isteyenlerin ücretsiz kayıt yaptırabildiği kurslara kayıtlar "kaymekonline.com" adresinden yapılabiliyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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