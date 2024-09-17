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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Selden Zarar Gören Vatandaşa Canlı Hayvan Desteği

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde zarar gören Bünyan Güllüce Mahallesi'ndeki vatandaşa canlı hayvan desteğinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bünyan Güllüce Mahallesi'ndeki selde zarar gören, tavukları telef olan vatandaşa, canlı hayvan desteği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen ay aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana gelen Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'ndeki afetzede Necati Turan'a canlı hayvan desteğinde bulunuldu.

Bünyan Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emre Taşçı, desteğin Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in girişimleri ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın desteğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Destekten dolayı memnuniyetini dile getiren Necati Turan ise "Hem Memduh Başkanıma hem de Selahattin Başkanıma çok teşekkür ederim. Zararımızı karşıladılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

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