Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Pınarbaşı'na 110 Milyon Liralık Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesine 110 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan ve trafik akışının yoğun olduğu, Kırkpınar, Dikilitaş, Kaftangiyen ve Methiye mahallelerini birbirine bağlayan 26 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmayla bölgeye 110 milyon liralık yatırım gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, tamamen konforlu ve güvenli bir yol elde etmek için kentin dört bir yanında sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Bu kapsamda, ilçede başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini kaydeden Harmancı, yolun yapımı için kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.