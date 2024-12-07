Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Personeline Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından personele "bağımlılıkla mücadele" eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitim, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Eğitime Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Aile Akademisi'nde görevli Psikolojik Danışman Muhammed Ali Akdağ, yetkililer ve belediye personeli katıldı.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, telefon, uyuşturucu, alkol, sigara ve kumar gibi bağımlılık türleri ile bunların tespiti, etkileri, sakıncaları ve kısmen önlem ve tedavilerine yönelik bilgi verdi.