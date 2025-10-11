Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Kırsal Yollara Bakım Çalışmaları

? Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde kırsal mahalle yollarındaki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının koordinesinde yürütülen bu çalışmalar, ilçe merkezleri ve mahallelerde ihtiyaç duyulan yolları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Belirlenen program dahilinde Akkışla ilçe merkezi ve mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt yama, çukur doldurma ve deformasyon giderme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde kentin diğer ilçelerindeki yol bakım ve onarım hizmetleri için de hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda ihaleler yapıldı ve ilgili bölgelerde de bakım ve onarım çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.