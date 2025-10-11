Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Kırsal Yollara Bakım Çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi öncesi kırsal mahalle yollarındaki ulaşım ağını güçlendirmek için yol bakım ve onarım çalışmalarını artırdı. Yapılan çalışmalar, ilçe merkezleri ve mahallelerde yolları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının koordinesinde yürütülen bu çalışmalar, ilçe merkezleri ve mahallelerde ihtiyaç duyulan yolları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Belirlenen program dahilinde Akkışla ilçe merkezi ve mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt yama, çukur doldurma ve deformasyon giderme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde kentin diğer ilçelerindeki yol bakım ve onarım hizmetleri için de hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda ihaleler yapıldı ve ilgili bölgelerde de bakım ve onarım çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
