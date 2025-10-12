Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Kamu Malına Sahip Çıkma Çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklarda ve ortak yaşam alanlarında artan tahribat olaylarına karşı vatandaşları duyarlılığa davet etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin dört bir yanındaki tuvalet, çeşme, oturma alanları ve ibadethane çevrelerinde, kapıları kırılmış tuvaletler, hasar görmüş lavabo ve musluklar, parçalanmış ışıklandırmalar ve ayakkabılık gibi ortak kullanım eşyalarının tahrip edildiği bildirildi.

Her mevsim yoğun kullanılan park, çocuk oyun alanları ve dinlenme noktalarında yaşananların hem kamu malına zarar verdiği hem de vatandaşların günlük yaşam konforunu olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuya ait bu alanlar, hemşehrilerimizin rahatlıkla vakit geçirebilmesi için büyük bir emek ve maliyetle hizmete sunuluyor. Ne yazık ki zaman zaman kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getiriliyor. Bu durum sadece belediyeleri değil, tüm Kayseri halkını mağdur ediyor. Unutmayalım ki bu şehir hepimizin. Kamu malına sahip çıkmak, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır."