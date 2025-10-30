Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Psikolojik Destek Projesi

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Sırdaşın olayım' projesiyle gençlere psikolojik destek sunuyor. Panik atak, kaygı bozukluğu ve ailevi sorunlar gibi konularda yardıma ihtiyaç duyan 2 bin gençten yararlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Sırdaşın olayım" projesiyle gençlere psikolojik destek sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile Akademisi, telefon, online ve yüz yüze iletişime geçtiği gençlere panik atak, kaygı bozukluğu, aile baskısı, ailevi sorunlar, istismar, intihar söylemi, yalnızlık, kimlik karmaşası ve genel mutsuzluk hali gibi sıkıntılarda destek oluyor.

Yaklaşık 2 bin gencin yararlandığı projeden il dışı ve yurt dışındaki vatandaşlar da faydalanabiliyor.

Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nı yenileme çalışmaları sürüyor.

Doğayla iç içe bir yaşam alanı hedefiyle sürdürülen çalışmalar tamamlandığında alan, ailelerin keyifle vakit geçirebileceği, sosyal donatıları zenginleştirilmiş, modern bir mesire yeri olarak Kayserililerin hizmetine sunulacak.

Çevre düzenlemesi ve peyzaj yenileme çalışmalarının devam ettiğini alan, yenileme süreci boyunca geçici olarak hizmete kapatıldı.

Alanın en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.

Kayseri Caddesi ve Hacılar Meydanı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin ana arterlerinden olan Kayseri Caddesi ve Hacılar Meydanı'nda yürütülen yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Özdoğan, Kayseri Caddesi ve Hacılar Meydanı'ndaki çalışmalar kapsamında su ve kanalizasyon hatlarının, elektrik sisteminin, asfalt ve çevre düzenlemesinin titizlikle yapıldığını belirtti.

Projelere destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, KASKİ Genel Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm paydaşlar ile belediye ekiplerine teşekkür eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"İlçemizde altyapıdan üstyapıya, konuttan çevre düzenine kadar çok yönlü bir gelişim süreci yaşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi birlikte çalışıyor, birlikte başarıyoruz. Hacılar'ımızın her geçen gün daha modern, daha yaşanabilir bir hale gelmesi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA


