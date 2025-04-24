Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 238 ton nohut ve mercimek tohumu desteği sağladı.

Kadir Has Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen törende, tarımsal kalkınma için gerçekleştirilen proje kapsamında, çiftçilere 200 ton nohut ve 38 ton mercimek tohumu dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Kayseri'nin tarım ve hayvancılık alanında da iyi yerlere gelmeye başladığını söyledi.

Hibe olarak 1 milyar liraya yakın desteği tarım ve hayvancılık alanında üreticiye sunduklarını belirten Büyükkılıç, "Amacımız üretenin hizmetkarı olmak, üreteni sırtımızda taşımak. Bu alanda tören eksik olmaz. Kayseri'mizin bir tarım kenti olduğunu da gösterdik. Üreticimiz ne istiyorsa destek olmak bizim adeta görevimiz haline gelmiş. Siz yeter ki üretin, ekin, dikin. Biz sizin hizmetkarınızız." diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri'de etkili olan zirai don olayının hasar tespit çalışmalarına katıldıklarını ve üreticilerin yanında olduklarını da sözlerine ekledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Kayseri Büyükşehir Belediyesinin daima çiftçinin yanında olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalıştıklarını anlatan Saklav, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemiz 200 ton nohut ve 38 ton mercimek dağıtımı gerçekleştirecek. İlimizin tarımsal üretiminin artmasında Bakanlığımız, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimizin büyük katkısı var. Burada Büyükşehir Belediyemize ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri içerisinde son 5 yılda nakit karşılığı 1 milyar lira olan canlı hayvan, tohum, ekipman, sulama sistemleri ile ilimizin tarımsal üretimine katkı sunarak Türkiye'de ilk ve tek olmuştur."

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.

Törene, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, ilçelerin ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.