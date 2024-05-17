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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeleri Ücretsiz Gezilebilecek

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müzeler Haftası dolayısıyla belediye bünyesindeki müzelerin yarın ücretsiz gezilebileceğini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla belediye bünyesindeki müzelerin yarın ücretsiz gezilebileceğini açıkladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'yi müzeler şehri yapmak için çalıştıklarını vurguladı.

Büyükkılıç, "Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nden Milli Mücadele Müzesi'ne, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nden Basın Müzesi'ne kazandırdığımız yeni müzelerle birlikte kadim kent Kayseri'mizi müzeler şehri yapmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürlüğüne bağlı faaliyet sürdüren müzelerimiz, yarın ücretsiz gezilebilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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