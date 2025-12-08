Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan aralık ayı meclis toplantısında, Kayseri'nin ulaşım ağından altyapı yatırımlarına, kültürel projelerden spor kulüplerine desteklere kadar çeşitli konular ele alındı. Toplantıda 91 madde karara bağlandı ve Kayseri'nin '2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti' unvanına adaylığı da oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan aralık ayı meclis toplantısında 91 madde görüşülerek karara bağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentin ulaşım ağından altyapı yatırımlarına, kültürel projelerden spor kulüplerine yapılacak desteklere kadar farklı başlıklar ele alındı.

Toplantıda, 63 asıl ve 28 ek olmak üzere toplam 91 gündem maddesi görüşülerek karara bağladı.

Kayseri'nin "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanına adaylığını içeren önerge de Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükkılıç, kent genelinde yapılacak ulaşım yatırımlarının önemini belirterek, mecliste alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
