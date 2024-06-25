Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsala Hizmet Götürmeye Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde de proje ve çalışmalarla kırsala hizmet götürmeye devam edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal mahalleleri ihya etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Yeni 5 yılda ilçelere yapılacak bazı projeleri anlatan Büyükkılıç, Develi terminal projesiyle ilçenin yeni ve modern ilçe terminaline kavuşacağını, Develi otopark ve meydan düzenlemesi çalışmasıyla da ilçenin güzel bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Yahyalı'ya Millet Kıraathanesi yapılacağını aktaran Büyükkılıç, Talas ilçesinde ise Yenidoğan ve Bahçelievler mahallelerine yeni pazar yerleri inşa edileceğini kaydetti.

Büyükkılıç, tohum, arılı kovan dağıtımı, hayvancılık işletmelerine su, koyun dağıtımı gibi desteklerinin süreceğini belirtti.

Sarıoğlan ve Pınarbaşı'ya ilçe kütüphanesi yapılacağını, Develi'deki askerlik şubesinin müze ve kütüphaneye çevrileceğini aktaran Büyükkılıç, "İlçelerimize sıcak asfalt, sathi kaplama yol yapım, sanat yapıları, kırsal mahallelerimize köprü ve baks yapım ile ilçe belediyelerimize kırsal mahallelerde kullanmak üzere kilitli parke desteğimiz devam edecek. Ayrıca ilçe tesis bakım onarım desteğimiz ile ilçe spor sahaları yapım çalışmalarımız da sürecek." ifadelerini kullandı.