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Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ tarafından düzenlenen tatil şenliği Yeşilhisar ilçesinde yapıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ tarafından düzenlenen tatil şenliği Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirildi. Şenlikte çeşitli etkinlikler düzenlendi ve çocuklar ücretsiz olarak katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ tarafından düzenlenen tatil şenliği Yeşilhisar ilçesinde yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen tatil şenliği ilçelerde devam ediyor.

Yeşilhisar ilçesindeki şenlikte, çeşitli yarışmalar, sihirbaz gösterileri, workshop, mini konser, maskot, yüz boyama, Hacivat Karagöz, bubble show, sosis balon gösterimi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Çocuklar, etkinliğe ücretsiz katılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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