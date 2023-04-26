Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini tebrik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tevcih edilen madalyayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve Arama Kurtarma Şube Müdürü Muhammet Zeynuddin Bağdat'a takdim etti.

Ödülün kendilerini gururlandırdığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Kendilerini tebrik ediyor, cansiperane gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da belediyemiz personelinin çalışmalarını takdir etmesi nezdinde ülkemiz için gösterdiği üstün gayretlerden dolayı şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.