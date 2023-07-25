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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Antalya'ya Yardım İçin Görevlendirildi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele etmek üzere 5 personel ve araç gereci bölgeye gönderdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, daha önceki yangın felaketlerinde de yardım sağlamıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangınıyla mücadelede görev almak üzere 5 personel ve araç gereci bölgeye sevk etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önceki yangın felaketlerinde de görev almak üzere araç gereç, malzeme ve personel desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya için de yola çıktı.

Beş personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'ın da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye binasından mesai arkadaşları tarafından uğurlandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

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